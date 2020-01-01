MYX Finance (MYX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MYX Finance (MYX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MYX Finance (MYX) tokennel kapcsolatos információk MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps. Hivatalos webhely: https://app.myx.finance Fehér könyv: https://myxfinance.gitbook.io/myx Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xD82544bf0dfe8385eF8FA34D67e6e4940CC63e16 Vásárolj most MYX tokent!

MYX Finance (MYX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MYX Finance (MYX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 242.42M $ 242.42M $ 242.42M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 197.11M $ 197.11M $ 197.11M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.23B $ 1.23B $ 1.23B Minden idők csúcspontja: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Minden idők mélypontja: $ 0.04671661054199852 $ 0.04671661054199852 $ 0.04671661054199852 Jelenlegi ár: $ 1.22984 $ 1.22984 $ 1.22984 További tudnivalók a(z) MYX Finance (MYX) áráról

MYX Finance (MYX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MYX Finance (MYX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MYX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MYX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MYX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MYX token élő árfolyamát!

A(z) MYX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) MYX Finance (MYX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MYX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MYX tokent a MEXC-n!

MYX Finance (MYX) árelőzményei A felhasználók a(z) MYX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MYX árelőzményeivel!

MYX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MYX kapcsán? MYX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MYX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

