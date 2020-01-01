LCP (LCP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LCP (LCP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LCP (LCP) tokennel kapcsolatos információk The Life Changing Green Pill (LCP) is a revolutionary crypto project that blends humor, virality, and the raw energy of meme culture with a strong focus on community-driven growth. Inspired by the "red pill vs. green pill" narrative, LCP invites users to choose a path of fun, chaos, and financial potential. It doesn’t take itself too seriously, yet it creates real engagement through relatable content, decentralized ideals, and a passionate holder base that drives its momentum forward. Hivatalos webhely: https://lcpproject.io/ Vásárolj most LCP tokent!

LCP (LCP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LCP (LCP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 34.03K $ 34.03K $ 34.03K Teljes tokenszám: $ 17.99M $ 17.99M $ 17.99M Keringésben lévő tokenszám: $ 17.99M $ 17.99M $ 17.99M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 34.03K $ 34.03K $ 34.03K Minden idők csúcspontja: $ 0.00936361 $ 0.00936361 $ 0.00936361 Minden idők mélypontja: $ 0.001514 $ 0.001514 $ 0.001514 Jelenlegi ár: $ 0.00189186 $ 0.00189186 $ 0.00189186 További tudnivalók a(z) LCP (LCP) áráról

LCP (LCP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LCP (LCP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LCP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LCP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LCP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LCP token élő árfolyamát!

LCP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LCP kapcsán? LCP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LCP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

