Fire Protocol (FIRE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Fire Protocol (FIRE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Fire Protocol (FIRE) tokennel kapcsolatos információk The FIRE token is our governance token. FIRE is used to power our economic incentive mechanisms, to help support community proposals, and to perform voting. Hivatalos webhely: https://fireprotocol.io/ Vásárolj most FIRE tokent!

Fire Protocol (FIRE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Fire Protocol (FIRE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.89K $ 2.89K $ 2.89K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 4.96M $ 4.96M $ 4.96M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 58.18K $ 58.18K $ 58.18K Minden idők csúcspontja: $ 3.25 $ 3.25 $ 3.25 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00058179 $ 0.00058179 $ 0.00058179 További tudnivalók a(z) Fire Protocol (FIRE) áráról

Fire Protocol (FIRE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Fire Protocol (FIRE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FIRE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FIRE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FIRE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FIRE token élő árfolyamát!

FIRE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FIRE kapcsán? FIRE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FIRE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

