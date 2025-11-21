PhyChain (PHYCHAIN) tokenomikai adatai

PhyChain (PHYCHAIN) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PhyChain (PHYCHAIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Utolsó frissítés: 2025-11-21 15:10:13 (UTC+8)
PhyChain (PHYCHAIN) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PhyChain (PHYCHAIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
--
----
Teljes tokenszám:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Keringésben lévő tokenszám:
--
----
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 4.28B
$ 4.28B$ 4.28B
Minden idők csúcspontja:
$ 3.359
$ 3.359$ 3.359
Minden idők mélypontja:
--
----
Jelenlegi ár:
$ 2.138
$ 2.138$ 2.138

PhyChain (PHYCHAIN) tokennel kapcsolatos információk

PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.

Hivatalos webhely:
https://www.phychian.com/#/
Fehér könyv:
https://phychain.gitbook.io/phychain-whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x1931160cc6c5bb1e44fcf590db51d9e86723ef54

PhyChain (PHYCHAIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) PhyChain (PHYCHAIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó PHYCHAIN tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező PHYCHAIN token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) PHYCHAIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PHYCHAIN token élő árfolyamát!

A(z) PHYCHAIN vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) PhyChain (PHYCHAIN) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PHYCHAIN megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

PhyChain (PHYCHAIN) árelőzményei

A felhasználók a(z) PHYCHAIN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

PHYCHAIN árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PHYCHAIN kapcsán? PHYCHAIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

