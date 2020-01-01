Dotcom (Y2K) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dotcom (Y2K) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Dotcom (Y2K) tokennel kapcsolatos információk Y2K is a cryptocurrency project designed to revive the nostalgia of the early internet era while fostering a strong and engaged community. Inspired by the cultural and digital revolution of the millennium, Y2K aims to blend the aesthetics and values of the Y2K era with modern Web3 technologies. By leveraging the Solana blockchain, Y2K provides a fast, scalable, and efficient ecosystem for its users, creating a platform that celebrates creativity, connectivity, and cultural heritage in the digital age Hivatalos webhely: https://y2kdotcom.xyz/ Vásárolj most Y2K tokent!

Dotcom (Y2K) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dotcom (Y2K) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Teljes tokenszám: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Minden idők csúcspontja: $ 0.03458572 $ 0.03458572 $ 0.03458572 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00393885 $ 0.00393885 $ 0.00393885 További tudnivalók a(z) Dotcom (Y2K) áráról

Dotcom (Y2K) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dotcom (Y2K) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó Y2K tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező Y2K token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) Y2K tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) Y2K token élő árfolyamát!

Y2K árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) Y2K kapcsán? Y2K-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) Y2K tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

