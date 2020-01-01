ChAtoshI (CHATOSHI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ChAtoshI (CHATOSHI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ChAtoshI (CHATOSHI) tokennel kapcsolatos információk What Is ChAtoshI (CHATOSHI)? ChAtoshI is a proprietary AI-powered Web3 browser and search engine that enables its users to simply and effectively navigate all aspects of blockchain and the wider Web3 ecosystem. Simply put, Chatoshi.ai aims to be the Google of Web3, redefining how users interact trade on, search, and interact with the blockchain. From an an advanced AI agent, to a crypto search engine, to an integrated Web3 Solana browser, Chatoshi empowers users to: Discover and meet all their crypto-related demands

Access real-time market insights

Navigate and utilize decentralized applications (dApps)

Explore and understand the blockchain ecosystem with ease More than just a coin, ChAtoshI is your intelligent companion for the decentralized future, combining cutting-edge AI with Web3 functionality. Hivatalos webhely: https://chatoshi.ai Fehér könyv: https://chatoshi.ai/whitepaper Vásárolj most CHATOSHI tokent!

ChAtoshI (CHATOSHI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ChAtoshI (CHATOSHI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Teljes tokenszám: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Minden idők csúcspontja: $ 0.00788568 $ 0.00788568 $ 0.00788568 Minden idők mélypontja: $ 0.00148505 $ 0.00148505 $ 0.00148505 Jelenlegi ár: $ 0.00206228 $ 0.00206228 $ 0.00206228 További tudnivalók a(z) ChAtoshI (CHATOSHI) áráról

ChAtoshI (CHATOSHI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ChAtoshI (CHATOSHI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CHATOSHI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CHATOSHI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CHATOSHI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CHATOSHI token élő árfolyamát!

CHATOSHI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CHATOSHI kapcsán? CHATOSHI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CHATOSHI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

