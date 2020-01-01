RoboFi (VICS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) RoboFi (VICS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

RoboFi (VICS) tokennel kapcsolatos információk RoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation. Hivatalos webhely: https://www.robofi.io Fehér könyv: https://robofi.io/download/RoboFi-Lite-Paper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9bcab88763c33a95e73bc6dcf80fcf27a77090b2 Vásárolj most VICS tokent!

RoboFi (VICS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) RoboFi (VICS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.55M $ 16.55M $ 16.55M Minden idők csúcspontja: $ 0.2998 $ 0.2998 $ 0.2998 Minden idők mélypontja: $ 0.024990913178639444 $ 0.024990913178639444 $ 0.024990913178639444 Jelenlegi ár: $ 0.02758 $ 0.02758 $ 0.02758 További tudnivalók a(z) RoboFi (VICS) áráról

RoboFi (VICS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) RoboFi (VICS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VICS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VICS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VICS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VICS token élő árfolyamát!

A(z) VICS vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) RoboFi (VICS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) VICS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz VICS tokent a MEXC-n!

RoboFi (VICS) árelőzményei A felhasználók a(z) VICS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) VICS árelőzményeivel!

VICS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VICS kapcsán? VICS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VICS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

