TOWER Ecosystem (TOWER) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TOWER Ecosystem (TOWER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Utolsó frissítés: 2025-11-21 15:16:13 (UTC+8)
USD

TOWER Ecosystem (TOWER) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TOWER Ecosystem (TOWER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
--
----
Teljes tokenszám:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Keringésben lévő tokenszám:
--
----
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 5.92M
$ 5.92M$ 5.92M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.0027
$ 0.0027$ 0.0027
Minden idők mélypontja:
--
----
Jelenlegi ár:
$ 0.0005922
$ 0.0005922$ 0.0005922

TOWER Ecosystem (TOWER) tokennel kapcsolatos információk

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

Hivatalos webhely:
https://towerecosystem.com/
Fehér könyv:
https://lightpaper.crazydefenseheroes.com/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xf7c1cefcf7e1dd8161e00099facd3e1db9e528ee

TOWER Ecosystem (TOWER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) TOWER Ecosystem (TOWER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó TOWER tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező TOWER token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) TOWER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TOWER token élő árfolyamát!

