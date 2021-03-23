Telos (TLOS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Telos (TLOS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Telos (TLOS) tokennel kapcsolatos információk Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development. Hivatalos webhely: https://telos.net/ Fehér könyv: https://telos.net/whitepaper Block Explorer: https://teloscan.io Vásárolj most TLOS tokent!

Telos (TLOS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Telos (TLOS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 25.61M $ 25.61M $ 25.61M Teljes tokenszám: $ 466.65M $ 466.65M $ 466.65M Keringésben lévő tokenszám: $ 441.16M $ 441.16M $ 441.16M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 27.09M $ 27.09M $ 27.09M Minden idők csúcspontja: $ 1.42786 $ 1.42786 $ 1.42786 Minden idők mélypontja: $ 0.00975328 $ 0.00975328 $ 0.00975328 Jelenlegi ár: $ 0.05806 $ 0.05806 $ 0.05806 További tudnivalók a(z) Telos (TLOS) áráról

Telos (TLOS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Telos (TLOS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TLOS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TLOS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TLOS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TLOS token élő árfolyamát!

A(z) TLOS vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Telos (TLOS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TLOS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz TLOS tokent a MEXC-n!

Telos (TLOS) árelőzményei A felhasználók a(z) TLOS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) TLOS árelőzményeivel!

TLOS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TLOS kapcsán? TLOS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TLOS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

