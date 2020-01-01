myDid (SYL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) myDid (SYL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

myDid (SYL) tokennel kapcsolatos információk The myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management. Hivatalos webhely: https://mydid.com/ Fehér könyv: https://www.xsl-labs.io/whitepaper/white_paper_en.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7e52a123ed6db6ac872a875552935fbbd2544c86 Vásárolj most SYL tokent!

myDid (SYL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) myDid (SYL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Teljes tokenszám: $ 9.82B $ 9.82B $ 9.82B Keringésben lévő tokenszám: $ 7.73B $ 7.73B $ 7.73B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Minden idők csúcspontja: $ 0.00168 $ 0.00168 $ 0.00168 Minden idők mélypontja: $ 0.0000911684627821 $ 0.0000911684627821 $ 0.0000911684627821 Jelenlegi ár: $ 0.0002082 $ 0.0002082 $ 0.0002082 További tudnivalók a(z) myDid (SYL) áráról

myDid (SYL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) myDid (SYL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SYL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SYL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SYL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SYL token élő árfolyamát!

A(z) SYL vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) myDid (SYL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SYL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SYL tokent a MEXC-n!

myDid (SYL) árelőzményei A felhasználók a(z) SYL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SYL árelőzményeivel!

SYL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SYL kapcsán? SYL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SYL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

