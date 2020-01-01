Solama (SOLAMA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Solama (SOLAMA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Solama (SOLAMA) tokennel kapcsolatos információk Solama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape. Hivatalos webhely: https://www.solama.com/ Fehér könyv: https://www.solama.com/blog/ Block Explorer: https://solscan.io/token/AVLhahDcDQ4m4vHM4ug63oh7xc8Jtk49Dm5hoe9Sazqr Vásárolj most SOLAMA tokent!

Solama (SOLAMA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Solama (SOLAMA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M Teljes tokenszám: $ 676.58M $ 676.58M $ 676.58M Keringésben lévő tokenszám: $ 653.87M $ 653.87M $ 653.87M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M Minden idők csúcspontja: $ 0.1476 $ 0.1476 $ 0.1476 Minden idők mélypontja: $ 0.000005565803546526 $ 0.000005565803546526 $ 0.000005565803546526 Jelenlegi ár: $ 0.00328 $ 0.00328 $ 0.00328 További tudnivalók a(z) Solama (SOLAMA) áráról

Solama (SOLAMA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Solama (SOLAMA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SOLAMA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SOLAMA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SOLAMA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SOLAMA token élő árfolyamát!

A(z) SOLAMA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Solama (SOLAMA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SOLAMA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SOLAMA tokent a MEXC-n!

Solama (SOLAMA) árelőzményei A felhasználók a(z) SOLAMA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SOLAMA árelőzményeivel!

SOLAMA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SOLAMA kapcsán? SOLAMA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SOLAMA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

