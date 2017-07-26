Binance Coin (BNB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Binance Coin (BNB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Binance Coin (BNB) tokennel kapcsolatos információk What is Binance Coin? BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years. BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets. BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from “go-ethereum”. It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus (“Parlia”), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators. Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad. Hivatalos webhely: https://bnbchain.org/en Block Explorer: https://explorer.bnbchain.org/ Vásárolj most BNB tokent!

Binance Coin (BNB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Binance Coin (BNB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 119.60B $ 119.60B $ 119.60B Teljes tokenszám: $ 139.19M $ 139.19M $ 139.19M Keringésben lévő tokenszám: $ 139.19M $ 139.19M $ 139.19M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 119.60B $ 119.60B $ 119.60B Minden idők csúcspontja: $ 900.37 $ 900.37 $ 900.37 Minden idők mélypontja: $ 0.09610939770936966 $ 0.09610939770936966 $ 0.09610939770936966 Jelenlegi ár: $ 859.26 $ 859.26 $ 859.26 További tudnivalók a(z) Binance Coin (BNB) áráról

A(z) Binance Coin (BNB) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) BNB tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Issuance Mechanism Initial Supply : BNB was launched with a maximum supply of 200 million tokens.

: BNB was launched with a maximum supply of 200 million tokens. Pre-mine : All tokens were pre-mined at genesis.

: All tokens were pre-mined at genesis. Burn Mechanisms : BNB employs two main burn mechanisms: Auto-Burn : A quarterly, formula-based burn that reduces supply based on BNB price and BSC block production. The goal is to reduce total supply to 100 million BNB. Real-Time Burn (BEP-95) : A portion of gas fees on BNB Smart Chain is burned in real time, further reducing supply. Pioneer Burn : Lost tokens (due to user error) can be covered by the Pioneer Burn Program and included in quarterly burns.

: BNB employs two main burn mechanisms: No Ongoing Minting: After genesis, no new BNB tokens are minted; supply only decreases via burns. Allocation Mechanism At genesis, the 200 million BNB tokens were allocated as follows: Allocation Amount (BNB) % of Total Unlock Schedule / Notes ICO 100,000,000 50% Distributed to public investors after ICO (within 5 days) Founding Team 80,000,000 40% 20% at genesis, then 20% annually for 4 years (cliff) Angel Investors 20,000,000 10% Not specified Public Sale (ICO) : Held June 30–July 20, 2017. 100 million BNB sold, raising $15 million.

: Held June 30–July 20, 2017. 100 million BNB sold, raising $15 million. Founders : 80 million BNB, with a 5-year vesting schedule (20% at genesis, then 20% per year).

: 80 million BNB, with a 5-year vesting schedule (20% at genesis, then 20% per year). Angel Investors: 20 million BNB, details not fully specified. Usage and Incentive Mechanism BNB is a multi-utility token with the following uses and incentives: Network Utility : Gas fees on BNB Smart Chain, opBNB, and BNB Greenfield. Payment for deploying smart contracts and un-jailing validators.

: Staking and Delegation : Validators must self-stake at least 2,000 BNB to be eligible. Tokenholders can delegate BNB to validators and share in transaction fee rewards. Validators and delegators are rewarded daily from transaction fees.

: Exchange Utility : Used for trading fee discounts on Binance (25% for spot, 10% for futures).

: DeFi and CeFi : Used in BNB Vault, Launchpad, and Earn products for yield and event rewards. Liquid staking providers (e.g., ListaDAO, Stader, pStake) allow users to stake BNB and receive liquid tokens for use in DeFi.

: Incentive Programs : TVL incentive programs, bug bounties, grant programs, and referral rewards. BNB is used as a reward in ecosystem growth and security initiatives.

: Locking Mechanism Founding Team : 80 million BNB subject to a 5-year vesting schedule (20% at genesis, then 20% per year).

: 80 million BNB subject to a 5-year vesting schedule (20% at genesis, then 20% per year). Angel Investors : Locking details not fully specified.

: Locking details not fully specified. ICO : Tokens distributed within 5 days post-ICO; no lockup.

: Tokens distributed within 5 days post-ICO; no lockup. Staking/Delegation : Unbonding period of 7 days for staked BNB.

: Unbonding period of 7 days for staked BNB. DeFi Products: Locking periods vary by product (e.g., Simple Earn: 15–120 days). Unlocking Time Allocation Unlock Start Unlock End Unlock Details Founding Team 2017-07-28 2021-07-28 20% at genesis, then 20% annually for 4 years Angel Investors 2017-07-28 2021-07-28 Not specified ICO 2017-07-28 2017-08-04 Within 5 working days after ICO Summary Table Allocation Amount (BNB) % of Total Unlock Schedule / Notes ICO 100,000,000 50% Distributed to public investors after ICO (within 5 days) Founding Team 80,000,000 40% 20% at genesis, then 20% annually for 4 years (cliff) Angel Investors 20,000,000 10% Not specified Additional Notes Deflationary Model : BNB’s supply is strictly deflationary due to regular burns.

: BNB’s supply is strictly deflationary due to regular burns. No Governance Rights : BNB does not confer legal claims, voting rights, or profit-sharing in Binance or its affiliates.

: BNB does not confer legal claims, voting rights, or profit-sharing in Binance or its affiliates. Network Security : BNB is central to the PoSA consensus, incentivizing validators and delegators.

: BNB is central to the PoSA consensus, incentivizing validators and delegators. Ecosystem Growth: BNB is used to incentivize DeFi, dApp development, and user participation through various programs. This comprehensive overview covers BNB’s token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms, with a focus on transparency and the latest available data.

