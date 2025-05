SOLAMA

Solama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape.

NévSOLAMA

HelyezésNo.1431

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.01%

Forgalomban lévő készlet653,868,075

Max. tokenszám676,584,793.32

Teljes tokenszám676,584,793.32

Forgalomban lévő arány0.9664%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.1486368970637449,2024-03-08

Legalacsonyabb ár0.000005565803546526,2024-01-01

Nyilvános blokkláncSOL

