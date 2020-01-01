Stader (SD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Stader (SD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Stader (SD) tokennel kapcsolatos információk Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains. Hivatalos webhely: https://staderlabs.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x30D20208d987713f46DFD34EF128Bb16C404D10f Vásárolj most SD tokent!

Stader (SD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Stader (SD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 34.86M $ 34.86M $ 34.86M Teljes tokenszám: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 53.28M $ 53.28M $ 53.28M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 78.52M $ 78.52M $ 78.52M Minden idők csúcspontja: $ 1.9186 $ 1.9186 $ 1.9186 Minden idők mélypontja: $ 0.2375986202937185 $ 0.2375986202937185 $ 0.2375986202937185 Jelenlegi ár: $ 0.6543 $ 0.6543 $ 0.6543 További tudnivalók a(z) Stader (SD) áráról

Stader (SD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Stader (SD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SD token élő árfolyamát!

A(z) SD vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Stader (SD) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SD megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SD tokent a MEXC-n!

Stader (SD) árelőzményei A felhasználók a(z) SD árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SD árelőzményeivel!

SD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SD kapcsán? SD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

