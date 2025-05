SD

Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains.

NévSD

HelyezésNo.691

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)18.07%

Forgalomban lévő készlet53,284,459.46051195

Max. tokenszám120,000,000

Teljes tokenszám120,000,000

Forgalomban lévő arány0.444%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja9.392008992707279,2022-04-06

Legalacsonyabb ár0.2375986202937185,2022-10-25

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésStader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.