QuantixAI (QAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) QuantixAI (QAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

QuantixAI (QAI) tokennel kapcsolatos információk QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing. Hivatalos webhely: https://quantixai.io/ Fehér könyv: https://quantixai.io/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xcb21311d3b91b5324f6c11b4f5a656fcacbff122 Vásárolj most QAI tokent!

QuantixAI (QAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) QuantixAI (QAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 81.85M $ 81.85M $ 81.85M Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 804.45K $ 804.45K $ 804.45K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B Minden idők csúcspontja: $ 149.09 $ 149.09 $ 149.09 Minden idők mélypontja: $ 2.109046466218064 $ 2.109046466218064 $ 2.109046466218064 Jelenlegi ár: $ 101.75 $ 101.75 $ 101.75 További tudnivalók a(z) QuantixAI (QAI) áráról

QuantixAI (QAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) QuantixAI (QAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QAI token élő árfolyamát!

A(z) QAI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) QuantixAI (QAI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) QAI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz QAI tokent a MEXC-n!

QuantixAI (QAI) árelőzményei A felhasználók a(z) QAI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) QAI árelőzményeivel!

QAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QAI kapcsán? QAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) QAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

