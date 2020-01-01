Pikaboss (PIKABOSS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pikaboss (PIKABOSS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pikaboss (PIKABOSS) tokennel kapcsolatos információk Pikaboss is tired of watching everyone degenerating with the endless derivative DoggyFroggy coins. Dogs and frogs have had their day. It’s time for the most parodiable creature in the world to take his reign as king of the memes.Pikaboss is here to give memecoins some parody. Launched stealth with no blacklists, no free tokens, no presale, zero taxes, 100% Liquidity Pooled, LP Burnt and Contract Renounced, PIKA is a coin for the people, forever. Fueled by pure Pika Power, let PIKA show you the way. Hivatalos webhely: https://www.pikaboss.vip Fehér könyv: https://pikaboss.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa9d54f37ebb99f83b603cc95fc1a5f3907aaccfd Vásárolj most PIKABOSS tokent!

Pikaboss (PIKABOSS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pikaboss (PIKABOSS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.28M $ 20.28M $ 20.28M Teljes tokenszám: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Keringésben lévő tokenszám: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.28M $ 20.28M $ 20.28M Minden idők csúcspontja: $ 0.0000003 $ 0.0000003 $ 0.0000003 Minden idők mélypontja: $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 Jelenlegi ár: $ 0.0000000482 $ 0.0000000482 $ 0.0000000482 További tudnivalók a(z) Pikaboss (PIKABOSS) áráról

Pikaboss (PIKABOSS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pikaboss (PIKABOSS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PIKABOSS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PIKABOSS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PIKABOSS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PIKABOSS token élő árfolyamát!

Pikaboss (PIKABOSS) árelőzményei A felhasználók a(z) PIKABOSS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PIKABOSS árelőzményeivel!

PIKABOSS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PIKABOSS kapcsán? PIKABOSS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PIKABOSS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

