PlayDapp (PDA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PlayDapp (PDA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PlayDapp (PDA) tokennel kapcsolatos információk PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect". Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community ‘PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages. Hivatalos webhely: https://playdapp.com Fehér könyv: https://images.playdapp.com/playdapp-homepage/prod/download/PlayDapp_WhitePaper_v1.0.2_EN.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0D3CbED3f69EE050668ADF3D9Ea57241cBa33A2B Vásárolj most PDA tokent!

PlayDapp (PDA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PlayDapp (PDA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.35M $ 3.35M $ 3.35M Teljes tokenszám: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 626.22M $ 626.22M $ 626.22M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M Minden idők csúcspontja: $ 0.1548 $ 0.1548 $ 0.1548 Minden idők mélypontja: $ 0.004606491207156611 $ 0.004606491207156611 $ 0.004606491207156611 Jelenlegi ár: $ 0.005352 $ 0.005352 $ 0.005352 További tudnivalók a(z) PlayDapp (PDA) áráról

PlayDapp (PDA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PlayDapp (PDA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PDA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PDA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PDA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PDA token élő árfolyamát!

A(z) PDA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) PlayDapp (PDA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PDA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz PDA tokent a MEXC-n!

PlayDapp (PDA) árelőzményei A felhasználók a(z) PDA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PDA árelőzményeivel!

PDA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PDA kapcsán? PDA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PDA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

