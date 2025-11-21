Ant Token (ANTY) tokenomikai adatai

Ant Token (ANTY) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ant Token (ANTY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Utolsó frissítés: 2025-11-21 19:28:10 (UTC+8)
USD

Ant Token (ANTY) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ant Token (ANTY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
--
----
Teljes tokenszám:
$ 100.00T
$ 100.00T$ 100.00T
Keringésben lévő tokenszám:
--
----
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 200.00K
$ 200.00K$ 200.00K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.12065
$ 0.12065$ 0.12065
Minden idők mélypontja:
--
----
Jelenlegi ár:
$ 0.000000002
$ 0.000000002$ 0.000000002

Ant Token (ANTY) tokennel kapcsolatos információk

AntVerse is where AI meets gaming and the metaverse. AI x Gaming x Metaverse — all building the AntVerse. You bring the spark — a story, a concept, a vision. We bring the engine — an AI that turns it into a game. The result? A playable microverse — your very own Ant Nest. But it doesn’t stop there. Each Ant Nest connects. Expands. Evolves. Together, we build AntVerse — a living, breathing digital colony. Key Features: AI Game Builder, Modular Game Rooms (Ant Nests), Scalable Metaverse Architecture, Live Creation Loop, Powered by $ANT.

Hivatalos webhely:
https://antuniverse.net/
Fehér könyv:
https://web3-crypto.gitbook.io/antverse/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xaf8616bb7b308987765fef3d2e7502b9e2986cdc

Ant Token (ANTY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Ant Token (ANTY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó ANTY tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező ANTY token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) ANTY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ANTY token élő árfolyamát!

A(z) ANTY vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Ant Token (ANTY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ANTY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Ant Token (ANTY) árelőzményei

A felhasználók a(z) ANTY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

ANTY árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ANTY kapcsán? ANTY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

mc_how_why_title
