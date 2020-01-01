MetaMUI (MMUI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MetaMUI (MMUI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MetaMUI (MMUI) tokennel kapcsolatos információk MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation. Hivatalos webhely: https://sovereignwallet.network/ Fehér könyv: https://sovereignwallet-network.github.io/Home-whitepaper/MetaMUI-Blockchain-White-Paper.pdf Block Explorer: https://scan.metamui.id/dashboard Vásárolj most MMUI tokent!

MetaMUI (MMUI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MetaMUI (MMUI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 31.58M $ 31.58M $ 31.58M Teljes tokenszám: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 476.25M $ 476.25M $ 476.25M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 53.04M $ 53.04M $ 53.04M Minden idők csúcspontja: $ 0.6474 $ 0.6474 $ 0.6474 Minden idők mélypontja: $ 0.02990363044572816 $ 0.02990363044572816 $ 0.02990363044572816 Jelenlegi ár: $ 0.0663 $ 0.0663 $ 0.0663 További tudnivalók a(z) MetaMUI (MMUI) áráról

MetaMUI (MMUI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MetaMUI (MMUI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MMUI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MMUI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MMUI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MMUI token élő árfolyamát!

A(z) MMUI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) MetaMUI (MMUI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MMUI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MMUI tokent a MEXC-n!

MetaMUI (MMUI) árelőzményei A felhasználók a(z) MMUI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MMUI árelőzményeivel!

MMUI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MMUI kapcsán? MMUI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MMUI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

