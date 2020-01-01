Leeds United FC (LUFC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Leeds United FC (LUFC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Leeds United FC (LUFC) tokennel kapcsolatos információk One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club. Hivatalos webhely: https://www.socios.com/fan-tokens/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xF67A8a4299f7EBF0c58DbFb38941D0867f300C30 Vásárolj most LUFC tokent!

Leeds United FC (LUFC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Leeds United FC (LUFC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 114.17K $ 114.17K $ 114.17K Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 349.60K $ 349.60K $ 349.60K Minden idők csúcspontja: $ 1.969 $ 1.969 $ 1.969 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.03496 $ 0.03496 $ 0.03496 További tudnivalók a(z) Leeds United FC (LUFC) áráról

Leeds United FC (LUFC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Leeds United FC (LUFC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LUFC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LUFC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LUFC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LUFC token élő árfolyamát!

A(z) LUFC vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Leeds United FC (LUFC) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) LUFC megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz LUFC tokent a MEXC-n!

Leeds United FC (LUFC) árelőzményei A felhasználók a(z) LUFC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) LUFC árelőzményeivel!

LUFC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LUFC kapcsán? LUFC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LUFC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

