LUFC

One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club.

NévLUFC

HelyezésNo.2673

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)1.83%

Forgalomban lévő készlet2,814,288

Max. tokenszám10,000,000

Teljes tokenszám10,000,000

Forgalomban lévő arány0.2814%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja61.91478374891038,2021-12-30

Legalacsonyabb ár0,2021-11-29

Nyilvános blokkláncCHZ

BevezetésOne $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.