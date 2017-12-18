LightningBitcoin (LBTC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LightningBitcoin (LBTC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LightningBitcoin (LBTC) tokennel kapcsolatos információk Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization. Hivatalos webhely: http://lbtc.io/ Fehér könyv: http://lbtc.io/web/viewer.html Block Explorer: http://explorer.lbtc.io Vásárolj most LBTC tokent!

LightningBitcoin (LBTC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LightningBitcoin (LBTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 7.47M $ 7.47M $ 7.47M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 434.29K $ 434.29K $ 434.29K Minden idők csúcspontja: $ 7.4 $ 7.4 $ 7.4 Minden idők mélypontja: $ 0.05135513457072038 $ 0.05135513457072038 $ 0.05135513457072038 Jelenlegi ár: $ 0.05817 $ 0.05817 $ 0.05817 További tudnivalók a(z) LightningBitcoin (LBTC) áráról

LightningBitcoin (LBTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LightningBitcoin (LBTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LBTC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LBTC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LBTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LBTC token élő árfolyamát!

A(z) LBTC vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) LightningBitcoin (LBTC) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) LBTC megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz LBTC tokent a MEXC-n!

LightningBitcoin (LBTC) árelőzményei A felhasználók a(z) LBTC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) LBTC árelőzményeivel!

LBTC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LBTC kapcsán? LBTC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LBTC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

