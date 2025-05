LBTC

Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

HelyezésNo.6902

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0,00%

Forgalomban lévő készlet0

Max. tokenszám7 465 926

Teljes tokenszám7 465 926

Forgalomban lévő arány0%

Kibocsátás dátuma2017-12-18 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1037.530029296875,2018-01-30

Legalacsonyabb ár0.05135513457072038,2025-04-23

Nyilvános blokkláncLBTC

