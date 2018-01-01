Terra Classic (LUNC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Terra Classic (LUNC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Terra Classic (LUNC) tokennel kapcsolatos információk Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token. Hivatalos webhely: https://www.terra-classic.money Fehér könyv: https://classic-docs.terra.money Block Explorer: https://finder.terra.money/classic Vásárolj most LUNC tokent!

Terra Classic (LUNC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Terra Classic (LUNC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 325.11M $ 325.11M $ 325.11M Teljes tokenszám: $ 6.49T $ 6.49T $ 6.49T Keringésben lévő tokenszám: $ 5.50T $ 5.50T $ 5.50T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 383.36M $ 383.36M $ 383.36M Minden idők csúcspontja: $ 0.00059231 $ 0.00059231 $ 0.00059231 Minden idők mélypontja: $ 0.000016754152692065 $ 0.000016754152692065 $ 0.000016754152692065 Jelenlegi ár: $ 0.00005907 $ 0.00005907 $ 0.00005907 További tudnivalók a(z) Terra Classic (LUNC) áráról

Terra Classic (LUNC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Terra Classic (LUNC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LUNC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LUNC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LUNC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LUNC token élő árfolyamát!

Terra Classic (LUNC) árelőzményei A felhasználók a(z) LUNC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) LUNC árelőzményeivel!

LUNC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LUNC kapcsán? LUNC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LUNC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

