Kaspa (KAS) tokenomikai adatai
Kaspa (KAS) tokennel kapcsolatos információk
Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.
Kaspa (KAS) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kaspa (KAS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
A(z) Kaspa (KAS) token mélyreható struktúrája
Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) KAS tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.
Issuance Mechanism
Kaspa (KAS) is a decentralized, peer-to-peer payment network that operates on a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism, similar to Bitcoin. However, Kaspa distinguishes itself through its unique blockDAG (Directed Acyclic Graph) architecture, which enables parallel block creation and ordering. The issuance of KAS tokens is entirely through mining, with no premine, no initial coin offering (ICO), and no pre-allocation of coins. This means all tokens in circulation have been, and continue to be, distributed as mining rewards to network participants who contribute computational power to secure the network.
- Consensus: Proof-of-Work (PoW) using the kHeavyHash algorithm
- Block Time: 1 second (with ambitions to increase throughput further)
- Fair Launch: November 7, 2021
- Premine/Pre-allocation: None; all coins are mined
Allocation Mechanism
Kaspa’s token distribution is among the most decentralized in the industry due to its fair launch and lack of premined or pre-allocated tokens. There were no tokens set aside for the team, investors, or advisors. All KAS tokens are earned through mining, ensuring a level playing field for all participants from the network’s inception.
|Allocation Category
|Percentage of Supply
|Vesting/Lockup
|Notes
|Mining Rewards
|100%
|None
|All tokens mined
|Team/Investors
|0%
|N/A
|No allocation
|Advisors
|0%
|N/A
|No allocation
|Community/Grants
|0%
|N/A
|No allocation
Usage and Incentive Mechanism
KAS tokens serve as the native currency of the Kaspa network and are used for:
- Transaction Fees: Users pay KAS to miners for processing and confirming transactions.
- Network Security: Miners are incentivized with KAS rewards to secure the network and validate transactions.
- Potential Future Use Cases: As the ecosystem develops, KAS may be used in DeFi, NFTs, and other dApps built on Kaspa.
The primary incentive for holding and using KAS is participation in the network’s security and transaction processing, with miners earning rewards for their contributions.
Locking Mechanism
There is no formal locking or vesting mechanism for KAS tokens. Since all tokens are distributed via mining, recipients have immediate access to their rewards. There are no scheduled unlocks, cliffs, or vesting periods for any allocation group, as there were no pre-allocations.
Unlocking Time
Not applicable. Since there are no locked or vested tokens, there is no unlock schedule. All KAS in circulation has been mined and is immediately liquid.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Proof-of-Work mining, no premine, no ICO, no pre-allocation
|Allocation
|100% to miners, 0% to team/investors/advisors/community
|Usage/Incentives
|Transaction fees, network security, future dApp utility
|Locking
|None; all mined tokens are immediately liquid
|Unlocking
|Not applicable; no vesting or unlock schedule
Key Takeaways
- Kaspa is one of the few major cryptocurrencies with a truly fair launch and no premined or pre-allocated tokens.
- All KAS tokens are distributed through mining, ensuring maximum decentralization and fairness.
- There are no lockups, vesting, or scheduled unlocks—every token in circulation is immediately usable.
- The primary use of KAS is for transaction fees and network security, with future potential for broader utility as the ecosystem grows.
For more technical and economic details, you can visit the Kaspa Features page or review the Kaspa GitHub repository.
Kaspa (KAS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Kaspa (KAS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó KAS tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező KAS token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) KAS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KAS token élő árfolyamát!
Jogi nyilatkozat
