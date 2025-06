KAS

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

NévKAS

HelyezésNo.45

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0005%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.14%

Forgalomban lévő készlet26,337,587,964.97709

Max. tokenszám28,704,026,601

Teljes tokenszám26,337,587,964.97709

Forgalomban lévő arány0.9175%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.20754794622992162,2024-08-01

Legalacsonyabb ár0.000169882220013181,2022-06-01

Nyilvános blokkláncKASPA

BevezetésKaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.