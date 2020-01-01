Gui Inu (GUI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gui Inu (GUI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Gui Inu (GUI) tokennel kapcsolatos információk Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem. Hivatalos webhely: http://guiinu.com/ Fehér könyv: https://guiinu.medium.com/gui-the-story-mission-future-d8a6bcb9c32d Block Explorer: https://tracemove.io/coin/0xe4ccb6d39136469f376242c31b34d10515c8eaaa38092f804db8e08a8f53c5b2::assets_v1::EchoCoin002/Gui%20Inu/GUI Vásárolj most GUI tokent!

Gui Inu (GUI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gui Inu (GUI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Teljes tokenszám: $ 777.78B $ 777.78B $ 777.78B Keringésben lévő tokenszám: $ 555.90B $ 555.90B $ 555.90B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M Minden idők csúcspontja: $ 0.0001084 $ 0.0001084 $ 0.0001084 Minden idők mélypontja: $ 0.000002641105145751 $ 0.000002641105145751 $ 0.000002641105145751 Jelenlegi ár: $ 0.00000286 $ 0.00000286 $ 0.00000286 További tudnivalók a(z) Gui Inu (GUI) áráról

Gui Inu (GUI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gui Inu (GUI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GUI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GUI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GUI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GUI token élő árfolyamát!

A(z) GUI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Gui Inu (GUI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) GUI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz GUI tokent a MEXC-n!

Gui Inu (GUI) árelőzményei A felhasználók a(z) GUI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) GUI árelőzményeivel!

GUI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GUI kapcsán? GUI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GUI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

