Lagrange (LA) tokennel kapcsolatos információk Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange’s ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts. Hivatalos webhely: https://www.lagrangefoundation.org/ Fehér könyv: https://cdn.prod.website-files.com/6824242a3a5fa3c59766e203/6876d260b1c1f39c74ec58dd_Whitepaper%20-%20Lagrange%20Prover%20Network.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0fc2a55d5BD13033f1ee0cdd11f60F7eFe66f467 Vásárolj most LA tokent!

Lagrange (LA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Lagrange (LA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 62.30M $ 62.30M $ 62.30M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 193.00M $ 193.00M $ 193.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 322.79M $ 322.79M $ 322.79M Minden idők csúcspontja: $ 1.84395 $ 1.84395 $ 1.84395 Minden idők mélypontja: $ 0.20794173832654628 $ 0.20794173832654628 $ 0.20794173832654628 Jelenlegi ár: $ 0.32279 $ 0.32279 $ 0.32279 További tudnivalók a(z) Lagrange (LA) áráról

Lagrange (LA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Lagrange (LA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LA token élő árfolyamát!

