NodeAI (GPU) tokennel kapcsolatos információk Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence. Hivatalos webhely: https://nodes.ai Fehér könyv: https://docs.nodes.ai/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1258d60b224c0c5cd888d37bbf31aa5fcfb7e870 Vásárolj most GPU tokent!

NodeAI (GPU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NodeAI (GPU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 23.72M $ 23.72M $ 23.72M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 98.07M $ 98.07M $ 98.07M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 24.19M $ 24.19M $ 24.19M Minden idők csúcspontja: $ 2.4594 $ 2.4594 $ 2.4594 Minden idők mélypontja: $ 0.022616526503786424 $ 0.022616526503786424 $ 0.022616526503786424 Jelenlegi ár: $ 0.2419 $ 0.2419 $ 0.2419 További tudnivalók a(z) NodeAI (GPU) áráról

NodeAI (GPU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NodeAI (GPU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GPU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GPU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GPU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GPU token élő árfolyamát!

A(z) GPU vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) NodeAI (GPU) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) GPU megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz GPU tokent a MEXC-n!

NodeAI (GPU) árelőzményei A felhasználók a(z) GPU árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) GPU árelőzményeivel!

GPU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GPU kapcsán? GPU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GPU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

