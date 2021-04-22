AmpleforthGovernance (FORTH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AmpleforthGovernance (FORTH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AmpleforthGovernance (FORTH) tokennel kapcsolatos információk Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized. Hivatalos webhely: https://www.ampleforth.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x77fba179c79de5b7653f68b5039af940ada60ce0 Vásárolj most FORTH tokent!

AmpleforthGovernance (FORTH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AmpleforthGovernance (FORTH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 39.09M $ 39.09M $ 39.09M Teljes tokenszám: $ 15.30M $ 15.30M $ 15.30M Keringésben lévő tokenszám: $ 14.34M $ 14.34M $ 14.34M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 41.69M $ 41.69M $ 41.69M Minden idők csúcspontja: $ 60 $ 60 $ 60 Minden idők mélypontja: $ 1.8903610185714588 $ 1.8903610185714588 $ 1.8903610185714588 Jelenlegi ár: $ 2.725 $ 2.725 $ 2.725 További tudnivalók a(z) AmpleforthGovernance (FORTH) áráról

AmpleforthGovernance (FORTH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AmpleforthGovernance (FORTH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FORTH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FORTH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FORTH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FORTH token élő árfolyamát!

A(z) FORTH vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) AmpleforthGovernance (FORTH) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) FORTH megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz FORTH tokent a MEXC-n!

AmpleforthGovernance (FORTH) árelőzményei A felhasználók a(z) FORTH árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) FORTH árelőzményeivel!

FORTH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FORTH kapcsán? FORTH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FORTH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!