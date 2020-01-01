Simons Cat (CAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Simons Cat (CAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Simons Cat (CAT) tokennel kapcsolatos információk Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks. Hivatalos webhely: https://www.simonscat.xyz/ Fehér könyv: https://docs.simonscat.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3joMReCCSESngJEpFLoKR2dNcChjSRCDtybQet5uSpse Vásárolj most CAT tokent!

Simons Cat (CAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Simons Cat (CAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 51.98M $ 51.98M $ 51.98M Teljes tokenszám: $ 8.10T $ 8.10T $ 8.10T Keringésben lévő tokenszám: $ 7.30T $ 7.30T $ 7.30T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 64.13M $ 64.13M $ 64.13M Minden idők csúcspontja: $ 0.00007098 $ 0.00007098 $ 0.00007098 Minden idők mélypontja: $ 0.000004169382505533 $ 0.000004169382505533 $ 0.000004169382505533 Jelenlegi ár: $ 0.000007125 $ 0.000007125 $ 0.000007125 További tudnivalók a(z) Simons Cat (CAT) áráról

Simons Cat (CAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Simons Cat (CAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CAT token élő árfolyamát!

A(z) CAT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Simons Cat (CAT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) CAT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz CAT tokent a MEXC-n!

Simons Cat (CAT) árelőzményei A felhasználók a(z) CAT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) CAT árelőzményeivel!

CAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CAT kapcsán? CAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

