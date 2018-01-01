ZIGCOIN (ZIG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ZIGCOIN (ZIG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ZIGCOIN (ZIG) tokennel kapcsolatos információk ZIGChain is the next evolution of Zignaly's vision, emerging as an EVM-compatible Layer 1 blockchain designed to democratize wealth generation. Build innovative wealth generation protocols within our ecosystem, empowering wealth managers to deploy them into accessible investment strategies that democratize financial opportunities. Launched in 2018, Zignaly—an FSCA-licensed social investment platform and top Binance Link Partner—has a robust community of over 600,000 registered users, 30,000 unique $ZIG holders, 100,000 followers on X, and tens of thousands more on Telegram and Discord. Hivatalos webhely: https://zigchain.com/ Fehér könyv: https://docs.zigchain.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/26f12PmBk77wQV1TzLe8XKkNBvMFggbuypxdtMLzNLzz Vásárolj most ZIG tokent!

ZIGCOIN (ZIG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ZIGCOIN (ZIG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 133.90M $ 133.90M $ 133.90M Teljes tokenszám: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 185.70M $ 185.70M $ 185.70M Minden idők csúcspontja: $ 0.49999 $ 0.49999 $ 0.49999 Minden idők mélypontja: $ 0.00431462744251162 $ 0.00431462744251162 $ 0.00431462744251162 Jelenlegi ár: $ 0.095038 $ 0.095038 $ 0.095038 További tudnivalók a(z) ZIGCOIN (ZIG) áráról

A(z) ZIGCOIN (ZIG) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) ZIG tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. ZIGChain’s token economics are structured around a modular Cosmos SDK-based architecture, with a focus on sustainable issuance, robust allocation, utility-driven incentives, and transparent locking/unlocking mechanisms. Below is a comprehensive breakdown based on available documentation and technical references. Issuance Mechanism Mint Module: ZIGChain uses the Cosmos SDK’s Mint module to regulate the issuance of ZIG tokens. This ensures a sustainable token economy through controlled inflation and supply management.

ZIGChain uses the Cosmos SDK’s Mint module to regulate the issuance of ZIG tokens. This ensures a sustainable token economy through controlled inflation and supply management. Proof-of-Stake (PoS): New tokens are issued as staking rewards to validators and delegators, incentivizing network security and participation. Allocation Mechanism The Distribution module manages the allocation of staking rewards and maintains a community pool for ecosystem development. While specific percentages for ZIGChain’s genesis allocation are not detailed in the available documentation, the Cosmos SDK standard typically includes allocations for: Validators and Delegators (staking rewards)

Community Pool (ecosystem development)

Team and Advisors

Early Backers/Investors

Foundation Custom Modules: Factory: Enables creation and management of custom tokens.

Enables creation and management of custom tokens. DEX: Supports on-chain swaps and liquidity pools.

Supports on-chain swaps and liquidity pools. Wealth Management Engine: Allows tokenization of investment strategies, distributing returns and risks among participants. Usage and Incentive Mechanism Staking: ZIG tokens are staked by validators and delegators to secure the network and earn rewards.

ZIG tokens are staked by validators and delegators to secure the network and earn rewards. Governance: Token holders can propose and vote on network changes, ensuring decentralized decision-making.

Token holders can propose and vote on network changes, ensuring decentralized decision-making. Transaction Fees: ZIG tokens are used to pay network transaction fees.

ZIG tokens are used to pay network transaction fees. Profit Sharing: The Wealth Management Engine enables users to participate in tokenized investment strategies, sharing in both profits and risks.

The Wealth Management Engine enables users to participate in tokenized investment strategies, sharing in both profits and risks. Ecosystem Participation: Custom tokens and DEX modules incentivize liquidity provision and protocol engagement. Locking Mechanism Staking Lock: Tokens staked by validators and delegators are locked for a period, securing the network and aligning incentives.

Tokens staked by validators and delegators are locked for a period, securing the network and aligning incentives. Slashing: Misconduct by validators (e.g., double-signing, downtime) results in slashing of locked tokens, enforcing network security.

Misconduct by validators (e.g., double-signing, downtime) results in slashing of locked tokens, enforcing network security. Vesting (Implied): While explicit vesting schedules are not detailed, Cosmos SDK-based projects typically implement vesting for team, advisors, and early backers to ensure long-term alignment. Unlocking Time Staking Unlock: Tokens become available for withdrawal after an unbonding period, as defined by network parameters.

Tokens become available for withdrawal after an unbonding period, as defined by network parameters. Vesting Unlock: Team and early backer allocations are usually subject to linear or cliff vesting, gradually unlocking over a multi-year period (standard in Cosmos SDK projects, but specific ZIGChain schedules are not detailed in the available documentation). Summary Table Mechanism Description Issuance Controlled by Mint module; PoS rewards for validators/delegators Allocation Staking rewards, community pool, team, backers, foundation, custom modules Usage/Incentives Staking, governance, transaction fees, profit sharing, DEX participation Locking Staking lock, slashing penalties, (implied) vesting for team/backers Unlocking Unbonding period for staked tokens, (implied) vesting unlock for team/backers Technical References ZIGChain Modules Documentation

Cosmos SDK - Modules Limitations No explicit allocation percentages, vesting schedules, or unlock timelines for ZIGChain were found in the available documentation. The above reflects the standard Cosmos SDK approach and ZIGChain’s documented modules and mechanisms.

for ZIGChain were found in the available documentation. The above reflects the standard Cosmos SDK approach and ZIGChain’s documented modules and mechanisms. For the most current and detailed tokenomics, consult the official ZIGChain documentation or governance proposals. In summary: ZIGChain’s token economics leverage Cosmos SDK modules for sustainable issuance, decentralized allocation, and robust incentive mechanisms, with security and governance at the core. The architecture supports both network security and ecosystem growth, though specific allocation and vesting details should be confirmed with official sources as they become available.

ZIGCOIN (ZIG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ZIGCOIN (ZIG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZIG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZIG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZIG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZIG token élő árfolyamát!

