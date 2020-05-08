Cashaa (CAS) tokenomikai adatai

Cashaa (CAS) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cashaa (CAS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Cashaa (CAS) tokennel kapcsolatos információk

Cashaa is the largest crypto-friendly neo-bank based in the UK banking hundreds of crypto businesses. It is started in 2016, as a P2P cash transfer service from the UK to Asia and Africa (CashAA), using Bitcoin. In late 2017 Cashaa decided to solve the banking issue for the entire crypto industry. Now they are ready with a crypto-friendly banking platform for old and new money.

Hivatalos webhely:
https://www.cashaa.com/
Fehér könyv:
https://cashaa.com/Cashaa%20Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x780207b8c0fdc32cf60e957415bfa1f2d4d9718c

Cashaa (CAS) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cashaa (CAS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M
Teljes tokenszám:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.248
$ 0.248$ 0.248
Minden idők mélypontja:
$ 0.000986640148312823
$ 0.000986640148312823$ 0.000986640148312823
Jelenlegi ár:
$ 0.00142
$ 0.00142$ 0.00142

Cashaa (CAS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Cashaa (CAS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó CAS tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező CAS token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) CAS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CAS token élő árfolyamát!

A(z) CAS vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Cashaa (CAS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) CAS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Cashaa (CAS) árelőzményei

A felhasználók a(z) CAS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

CAS árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CAS kapcsán? CAS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.