BEAM (BEAM) tokennel kapcsolatos információk Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved. Hivatalos webhely: https://www.beam.mw/ Block Explorer: https://explorer.beam.mw/ Vásárolj most BEAM tokent!

BEAM (BEAM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BEAM (BEAM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.02M $ 4.02M $ 4.02M Teljes tokenszám: $ 150.75M $ 150.75M $ 150.75M Keringésben lévő tokenszám: $ 150.75M $ 150.75M $ 150.75M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.01M $ 7.01M $ 7.01M Minden idők csúcspontja: $ 2.0772 $ 2.0772 $ 2.0772 Minden idők mélypontja: $ 0.024893559039603684 $ 0.024893559039603684 $ 0.024893559039603684 Jelenlegi ár: $ 0.02667 $ 0.02667 $ 0.02667 További tudnivalók a(z) BEAM (BEAM) áráról

BEAM (BEAM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BEAM (BEAM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BEAM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BEAM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BEAM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BEAM token élő árfolyamát!

