Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved.

HelyezésNo.1315

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.12%

Forgalomban lévő készlet150,753,560

Max. tokenszám262,800,000

Teljes tokenszám150,753,560

Forgalomban lévő arány0.5736%

Kibocsátás dátuma2019-01-03 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja3.1829798403,2019-01-28

Legalacsonyabb ár0.024893559039603684,2025-04-07

Nyilvános blokkláncBEAM

