Based Labs (BASEDAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Based Labs (BASEDAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Based Labs (BASEDAI) tokennel kapcsolatos információk BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs. Hivatalos webhely: getbased.ai Fehér könyv: https://arxiv.org/pdf/2403.01008.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x44971abf0251958492fee97da3e5c5ada88b9185 Vásárolj most BASEDAI tokent!

Based Labs (BASEDAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Based Labs (BASEDAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.27M $ 9.27M $ 9.27M Teljes tokenszám: $ 35.67M $ 35.67M $ 35.67M Keringésben lévő tokenszám: $ 34.60M $ 34.60M $ 34.60M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.56M $ 9.56M $ 9.56M Minden idők csúcspontja: $ 9.58 $ 9.58 $ 9.58 Minden idők mélypontja: $ 0.24456926465930381 $ 0.24456926465930381 $ 0.24456926465930381 Jelenlegi ár: $ 0.2679 $ 0.2679 $ 0.2679 További tudnivalók a(z) Based Labs (BASEDAI) áráról

Based Labs (BASEDAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Based Labs (BASEDAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BASEDAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BASEDAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BASEDAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BASEDAI token élő árfolyamát!

A(z) BASEDAI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Based Labs (BASEDAI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BASEDAI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BASEDAI tokent a MEXC-n!

Based Labs (BASEDAI) árelőzményei A felhasználók a(z) BASEDAI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BASEDAI árelőzményeivel!

BASEDAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BASEDAI kapcsán? BASEDAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BASEDAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

