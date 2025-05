BASEDAI

BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.

HelyezésNo.1032

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0,69%

Forgalomban lévő készlet34.599.420

Max. tokenszám35.669.420

Teljes tokenszám35.669.420

Forgalomban lévő arány0.97%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja10.751129650865769,2024-04-12

Legalacsonyabb ár0.34866309666303924,2025-05-30

Nyilvános blokkláncETH

