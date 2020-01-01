AS Monaco (ASM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AS Monaco (ASM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AS Monaco (ASM) tokennel kapcsolatos információk $ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences. Hivatalos webhely: https://socios.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0x371863096CF5685cD37AE00C28DE10b6edBab3Fe Vásárolj most ASM tokent!

AS Monaco (ASM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AS Monaco (ASM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 5.30M $ 5.30M $ 5.30M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Minden idők csúcspontja: $ 3.932 $ 3.932 $ 3.932 Minden idők mélypontja: $ 0.17967373495653602 $ 0.17967373495653602 $ 0.17967373495653602 Jelenlegi ár: $ 0.2152 $ 0.2152 $ 0.2152 További tudnivalók a(z) AS Monaco (ASM) áráról

AS Monaco (ASM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AS Monaco (ASM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ASM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ASM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ASM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ASM token élő árfolyamát!

A(z) ASM vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) AS Monaco (ASM) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ASM megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz ASM tokent a MEXC-n!

AS Monaco (ASM) árelőzményei A felhasználók a(z) ASM árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ASM árelőzményeivel!

ASM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ASM kapcsán? ASM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ASM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

