$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.

NévASM

HelyezésNo.1915

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)16.53%

Forgalomban lévő készlet4,399,959

Max. tokenszám10,000,000

Teljes tokenszám10,000,000

Forgalomban lévő arány0.4399%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja2.753173777433573,2023-02-08

Legalacsonyabb ár0.22074050676539153,2025-04-07

Nyilvános blokkláncCHZ

