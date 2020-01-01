USD Mapped Token (USDM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u USD Mapped Token (USDM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

USD Mapped Token (USDM) Informacije In the ever-evolving landscape of finance, USDM stands out as a beacon of stability in the dynamic world of digital currency. Anchored firmly to the US Dollar, USDM provides a reliable and decentralized solution for value exchange. Službena web stranica: https://mountainprotocol.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x59D9356E565Ab3A36dD77763Fc0d87fEaf85508C Kupi USDM odmah!

USD Mapped Token (USDM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za USD Mapped Token (USDM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 152.11M $ 152.11M $ 152.11M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 151.35M $ 151.35M $ 151.35M Povijesni maksimum: $ 9 $ 9 $ 9 Povijesni minimum: $ 0.5961661527854328 $ 0.5961661527854328 $ 0.5961661527854328 Trenutna cijena: $ 0.995 $ 0.995 $ 0.995 Saznajte više o cijeni USD Mapped Token (USDM)

USD Mapped Token (USDM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike USD Mapped Token (USDM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USDM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USDM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USDM tokena, istražite USDM cijenu tokena uživo!

