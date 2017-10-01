Orchid (OXT) Tokenomika

Orchid (OXT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Orchid (OXT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Orchid (OXT) Informacije

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

Službena web stranica:
https://www.orchid.com/
Bijela knjiga:
https://www.orchid.com/assets/whitepaper/whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb

Orchid (OXT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Orchid (OXT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 52.70M
$ 52.70M
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 997.21M
$ 997.21M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 52.85M
$ 52.85M
Povijesni maksimum:
$ 1.0366
$ 1.0366
Povijesni minimum:
$ 0.04663823669209175
$ 0.04663823669209175
Trenutna cijena:
$ 0.05285
$ 0.05285

Orchid (OXT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Orchid (OXT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj OXT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja OXT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku OXT tokena, istražite OXT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti OXT

Jeste li zainteresirani za dodavanje Orchid (OXT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje OXT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Orchid (OXT) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena OXT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

OXT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide OXT? Naša OXT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.