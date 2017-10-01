Orchid (OXT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Orchid (OXT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Orchid (OXT) Informacije The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system. Službena web stranica: https://www.orchid.com/ Bijela knjiga: https://www.orchid.com/assets/whitepaper/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb Kupi OXT odmah!

Orchid (OXT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Orchid (OXT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 52.70M $ 52.70M $ 52.70M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 997.21M $ 997.21M $ 997.21M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 52.85M $ 52.85M $ 52.85M Povijesni maksimum: $ 1.0366 $ 1.0366 $ 1.0366 Povijesni minimum: $ 0.04663823669209175 $ 0.04663823669209175 $ 0.04663823669209175 Trenutna cijena: $ 0.05285 $ 0.05285 $ 0.05285 Saznajte više o cijeni Orchid (OXT)

Orchid (OXT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Orchid (OXT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OXT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OXT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OXT tokena, istražite OXT cijenu tokena uživo!

