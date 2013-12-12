DOGE (DOGE) Tokenomika
DOGE (DOGE) Informacije
Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.
DOGE (DOGE) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DOGE (DOGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Detaljna struktura tokena DOGE(DOGE)
Detaljnije istražite kako se DOGE tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava.
Issuance Mechanism
Dogecoin operates on a Proof-of-Work (PoW) blockchain using the Scrypt hashing algorithm. Its issuance mechanism is characterized by:
- Block Rewards: Miners receive a fixed reward of 10,000 DOGE for each block mined. This reward was set in March 2014 at the 100,000th block, replacing the original random block reward schedule.
- No Halving: Unlike Bitcoin, Dogecoin’s block reward does not halve over time. This results in a steady, perpetual inflation rate.
- Annual Issuance: Approximately 5 billion new DOGE are issued each year, with a block time of about 1 minute. This leads to a continuous increase in total supply, with no maximum cap.
|Parameter
|Value/Description
|Block Reward
|10,000 DOGE per block
|Block Time
|~1 minute
|Annual Issuance
|~5 billion DOGE
|Supply Cap
|None (uncapped)
|Consensus
|Proof-of-Work (Scrypt)
Allocation Mechanism
- No Pre-mine or ICO: Dogecoin did not have a pre-mine, initial coin offering (ICO), or private funding rounds. There was no allocation to founders, team, or early investors.
- Mining Distribution: All DOGE in circulation have been distributed through mining rewards, making the distribution community-driven and open to anyone participating in the network.
Usage and Incentive Mechanism
Dogecoin’s primary use cases and incentives include:
- Peer-to-Peer Payments: DOGE is widely used for tipping, microtransactions, and online payments due to its low transaction fees and fast confirmation times.
- Community Initiatives: The Dogecoin community has historically used DOGE for charitable donations, crowdfunding, and sponsorships.
- Network Incentives: Miners are incentivized by the block rewards, which provide a steady income for securing the network.
|Use Case
|Description
|Payments
|Fast, low-fee transactions for goods, services, tipping
|Community Initiatives
|Charity, crowdfunding, sponsorships
|Mining Incentives
|Block rewards for network security
Locking Mechanism
- No Native Locking: Dogecoin does not implement a native token locking or vesting mechanism at the protocol level. All mined DOGE are immediately liquid and transferable.
- No Vesting Schedules: There are no vesting or lock-up periods for any allocation, as there was no pre-mine or team allocation.
Unlocking Time
- Continuous Unlocking via Mining: New DOGE are “unlocked” continuously as miners validate new blocks. There is no scheduled unlocking event or vesting period; issuance is ongoing and predictable.
Summary Table
|Aspect
|Dogecoin Mechanism/Policy
|Issuance
|Fixed block reward, perpetual inflation
|Allocation
|100% via mining, no pre-mine or team allocation
|Usage/Incentives
|Payments, tipping, community, mining rewards
|Locking
|None (all tokens liquid upon issuance)
|Unlocking
|Continuous via mining, no vesting or scheduled unlocks
Additional Notes
- Community Governance: Dogecoin’s development and ecosystem are community-driven, with the Dogecoin Foundation supporting ongoing initiatives and exploring future upgrades (e.g., potential PoS transition, charitable issuance).
- Inflation Impact: The perpetual issuance model ensures ongoing miner incentives but introduces continuous inflation, which is offset by Dogecoin’s focus on utility and community engagement.
Dogecoin’s token economics are unique among major cryptocurrencies for their simplicity, transparency, and community-centric approach, with all supply distributed through open mining and no artificial scarcity or complex vesting schedules.
DOGE (DOGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike DOGE (DOGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj DOGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja DOGE tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku DOGE tokena, istražite DOGE cijenu tokena uživo!
Kako kupiti DOGE
Jeste li zainteresirani za dodavanje DOGE (DOGE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DOGE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.
DOGE (DOGE) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena DOGE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
DOGE Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide DOGE? Naša DOGE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.