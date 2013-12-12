DOGE (DOGE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DOGE (DOGE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DOGE (DOGE) Informacije Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too. Službena web stranica: http://dogecoin.com/ Bijela knjiga: https://github.com/dogecoin/dogecoin/blob/master/README.md Istraživač blokova: https://blockchair.com/dogecoin Kupi DOGE odmah!

DOGE (DOGE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DOGE (DOGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 32.44B $ 32.44B $ 32.44B Ukupna količina: $ 150.79B $ 150.79B $ 150.79B Količina u optjecaju: $ 150.79B $ 150.79B $ 150.79B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 32.44B $ 32.44B $ 32.44B Povijesni maksimum: $ 0.74 $ 0.74 $ 0.74 Povijesni minimum: $ 0.000085474399384111 $ 0.000085474399384111 $ 0.000085474399384111 Trenutna cijena: $ 0.2151 $ 0.2151 $ 0.2151 Saznajte više o cijeni DOGE (DOGE)

Detaljna struktura tokena DOGE(DOGE) Detaljnije istražite kako se DOGE tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Issuance Mechanism Dogecoin operates on a Proof-of-Work (PoW) blockchain using the Scrypt hashing algorithm. Its issuance mechanism is characterized by: Block Rewards: Miners receive a fixed reward of 10,000 DOGE for each block mined. This reward was set in March 2014 at the 100,000th block, replacing the original random block reward schedule.

Miners receive a fixed reward of 10,000 DOGE for each block mined. This reward was set in March 2014 at the 100,000th block, replacing the original random block reward schedule. No Halving: Unlike Bitcoin, Dogecoin’s block reward does not halve over time. This results in a steady, perpetual inflation rate.

Unlike Bitcoin, Dogecoin’s block reward does not halve over time. This results in a steady, perpetual inflation rate. Annual Issuance: Approximately 5 billion new DOGE are issued each year, with a block time of about 1 minute. This leads to a continuous increase in total supply, with no maximum cap. Parameter Value/Description Block Reward 10,000 DOGE per block Block Time ~1 minute Annual Issuance ~5 billion DOGE Supply Cap None (uncapped) Consensus Proof-of-Work (Scrypt) Allocation Mechanism No Pre-mine or ICO: Dogecoin did not have a pre-mine, initial coin offering (ICO), or private funding rounds. There was no allocation to founders, team, or early investors.

Dogecoin did not have a pre-mine, initial coin offering (ICO), or private funding rounds. There was no allocation to founders, team, or early investors. Mining Distribution: All DOGE in circulation have been distributed through mining rewards, making the distribution community-driven and open to anyone participating in the network. Usage and Incentive Mechanism Dogecoin’s primary use cases and incentives include: Peer-to-Peer Payments: DOGE is widely used for tipping, microtransactions, and online payments due to its low transaction fees and fast confirmation times.

DOGE is widely used for tipping, microtransactions, and online payments due to its low transaction fees and fast confirmation times. Community Initiatives: The Dogecoin community has historically used DOGE for charitable donations, crowdfunding, and sponsorships.

The Dogecoin community has historically used DOGE for charitable donations, crowdfunding, and sponsorships. Network Incentives: Miners are incentivized by the block rewards, which provide a steady income for securing the network. Use Case Description Payments Fast, low-fee transactions for goods, services, tipping Community Initiatives Charity, crowdfunding, sponsorships Mining Incentives Block rewards for network security Locking Mechanism No Native Locking: Dogecoin does not implement a native token locking or vesting mechanism at the protocol level. All mined DOGE are immediately liquid and transferable.

Dogecoin does not implement a native token locking or vesting mechanism at the protocol level. All mined DOGE are immediately liquid and transferable. No Vesting Schedules: There are no vesting or lock-up periods for any allocation, as there was no pre-mine or team allocation. Unlocking Time Continuous Unlocking via Mining: New DOGE are “unlocked” continuously as miners validate new blocks. There is no scheduled unlocking event or vesting period; issuance is ongoing and predictable. Summary Table Aspect Dogecoin Mechanism/Policy Issuance Fixed block reward, perpetual inflation Allocation 100% via mining, no pre-mine or team allocation Usage/Incentives Payments, tipping, community, mining rewards Locking None (all tokens liquid upon issuance) Unlocking Continuous via mining, no vesting or scheduled unlocks Additional Notes Community Governance: Dogecoin’s development and ecosystem are community-driven, with the Dogecoin Foundation supporting ongoing initiatives and exploring future upgrades (e.g., potential PoS transition, charitable issuance).

Dogecoin’s development and ecosystem are community-driven, with the Dogecoin Foundation supporting ongoing initiatives and exploring future upgrades (e.g., potential PoS transition, charitable issuance). Inflation Impact: The perpetual issuance model ensures ongoing miner incentives but introduces continuous inflation, which is offset by Dogecoin’s focus on utility and community engagement. Dogecoin’s token economics are unique among major cryptocurrencies for their simplicity, transparency, and community-centric approach, with all supply distributed through open mining and no artificial scarcity or complex vesting schedules.

DOGE (DOGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DOGE (DOGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOGE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

DOGE (DOGE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DOGE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

DOGE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DOGE? Naša DOGE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

