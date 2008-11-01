Bitcoin (BTC) Tokenomika
Bitcoin is a digital asset and a payment system invented by Satoshi Nakamoto who published a related paper in 2008 and released it as open-source software in 2009. The system featured as peer-to-peer; users can transact directly without an intermediary.
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bitcoin (BTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Detaljnije istražite kako se BTC tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava.
Issuance Mechanism
Bitcoin's issuance is governed by a process called "mining," where new bitcoins are created as rewards for miners who successfully add new blocks to the blockchain. The total supply is capped at 21 million BTC. The issuance rate is programmed to halve approximately every four years (the "halving" event), reducing the number of new bitcoins created and distributed to miners over time. This mechanism ensures a predictable and decreasing supply schedule, ultimately leading to the cessation of new issuance once the cap is reached.
Allocation Mechanism
All newly issued bitcoins are allocated exclusively to miners as block rewards. There is no pre-mine, team allocation, or foundation reserve. The distribution is entirely based on the competitive process of mining, which is open to anyone with the necessary computational resources.
Allocation Table
|Allocation Description
|Allocation Recipient
|Unlock Type
|Unlock Granularity
|Unlock Start Date
|Unlock End Date
|Incentive given to miners for successfully adding new block to the bitcoin network. Distribution mechanism of 21 million BTC.
|Block Rewards
|linear
|daily
|2040-01-30
|2044-01-09
Note: The table above reflects the ongoing linear unlocking of block rewards to miners, with the final issuance expected to complete around 2140, but the sample data shows a specific period for illustration.
Usage and Incentive Mechanism
- Usage: Bitcoin (BTC) serves as a decentralized, censorship-resistant digital currency. It is used for peer-to-peer payments, store of value, and as a settlement asset.
- Incentive: The primary incentive mechanism is the block reward, which compensates miners for securing the network and processing transactions. As block rewards decrease over time, transaction fees are expected to become the main incentive for miners.
Locking Mechanism
Bitcoin does not have a protocol-level token locking mechanism for its native issuance. All newly mined bitcoins are immediately liquid and spendable by the miner who receives them. However, Bitcoin's scripting language allows users to create custom locking scripts (e.g., time locks, multi-signature requirements) for individual transactions, but these are not part of the issuance or allocation process.
Unlocking Time
There is no vesting or delayed unlocking for newly mined bitcoins; they are available to miners as soon as a block is confirmed. The overall unlocking of the total supply is governed by the block reward schedule, which linearly releases new bitcoins to miners until the 21 million cap is reached, projected to occur around the year 2140.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Mining, block rewards, halving every ~4 years, capped at 21 million BTC
|Allocation
|100% to miners via block rewards
|Usage
|Peer-to-peer payments, store of value, settlement asset
|Incentive
|Block rewards (decreasing over time), transaction fees
|Locking
|No protocol-level locking for issuance; custom scripts possible for transactions
|Unlocking
|Immediate for miners; total supply unlocks linearly until ~2140
Bitcoin's token economics are designed for transparency, decentralization, and long-term sustainability, with all incentives and allocations governed by open protocol rules and competitive mining.
Bitcoin (BTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Bitcoin (BTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj BTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja BTC tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku BTC tokena, istražite BTC cijenu tokena uživo!
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
