Više o USDM

USDM Informacije o cijeni

USDM Službena web stranica

USDM Tokenomija

USDM Prognoza cijena

USDM Povijest

Vodič za kupnju USDM

Konverter USDM u fiducijarnu valutu

USDM Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

USD Mapped Token Logotip

USD Mapped Token Cijena(USDM)

1 USDM u USD cijena uživo:

$1.0086
$1.0086$1.0086
+0.41%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena USD Mapped Token (USDM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:00:25 (UTC+8)

USD Mapped Token (USDM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.9998
$ 0.9998$ 0.9998
24-satna najniža cijena
$ 1.018
$ 1.018$ 1.018
24-satna najviša cijena

$ 0.9998
$ 0.9998$ 0.9998

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

$ 1.0473995736000812
$ 1.0473995736000812$ 1.0473995736000812

$ 0.5961661527854328
$ 0.5961661527854328$ 0.5961661527854328

+0.45%

+0.41%

+0.04%

+0.04%

USD Mapped Token (USDM) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.0086. Tijekom protekla 24 sata, USDMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.9998 i najviše cijene $ 1.018, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDM je $ 1.0473995736000812, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.5961661527854328.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDM se promijenio za +0.45% u posljednjih sat vremena, +0.41% u posljednjih 24 sata i +0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu USD Mapped Token (USDM)

No.4211

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.61K
$ 99.61K$ 99.61K

$ 153.42M
$ 153.42M$ 153.42M

0.00
0.00 0.00

--
----

152,107,153
152,107,153 152,107,153

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija USD Mapped Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 99.61K. Količina u optjecaju USDM je 0.00, s ukupnom količinom od 152107153. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 153.42M.

USD Mapped Token (USDM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena USD Mapped Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.004118+0.41%
30 dana$ +0.0135+1.35%
60 dana$ +0.0108+1.08%
90 dana$ +0.0024+0.23%
USD Mapped Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u USDM od $ +0.004118 (+0.41%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

USD Mapped Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0135 (+1.35%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

USD Mapped Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u USDM od $ +0.0108 (+1.08%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

USD Mapped Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0024 (+0.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena USD Mapped Token (USDM)?

Pogledajte USD Mapped Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je USD Mapped Token (USDM)

In the ever-evolving landscape of finance, USDM stands out as a beacon of stability in the dynamic world of digital currency. Anchored firmly to the US Dollar, USDM provides a reliable and decentralized solution for value exchange.

USD Mapped Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje USD Mapped Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti USDM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o USD Mapped Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje USD Mapped Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

USD Mapped Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će USD Mapped Token (USDM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših USD Mapped Token (USDM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za USD Mapped Token.

Provjerite USD Mapped Token predviđanje cijene sada!

USD Mapped Token (USDM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike USD Mapped Token (USDM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti USD Mapped Token (USDM)

Tražiš kako kupiti USD Mapped Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti USD Mapped Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

USDM u lokalnim valutama

1 USD Mapped Token(USDM) u VND
26,541.309
1 USD Mapped Token(USDM) u AUD
A$1.533072
1 USD Mapped Token(USDM) u GBP
0.736278
1 USD Mapped Token(USDM) u EUR
0.85731
1 USD Mapped Token(USDM) u USD
$1.0086
1 USD Mapped Token(USDM) u MYR
RM4.256292
1 USD Mapped Token(USDM) u TRY
41.493804
1 USD Mapped Token(USDM) u JPY
¥148.2642
1 USD Mapped Token(USDM) u ARS
ARS$1,389.255726
1 USD Mapped Token(USDM) u RUB
81.262902
1 USD Mapped Token(USDM) u INR
88.7568
1 USD Mapped Token(USDM) u IDR
Rp16,534.423584
1 USD Mapped Token(USDM) u KRW
1,406.69442
1 USD Mapped Token(USDM) u PHP
57.611232
1 USD Mapped Token(USDM) u EGP
￡E.48.947358
1 USD Mapped Token(USDM) u BRL
R$5.486784
1 USD Mapped Token(USDM) u CAD
C$1.381782
1 USD Mapped Token(USDM) u BDT
122.575158
1 USD Mapped Token(USDM) u NGN
1,544.559954
1 USD Mapped Token(USDM) u COP
$4,050.598116
1 USD Mapped Token(USDM) u ZAR
R.17.761446
1 USD Mapped Token(USDM) u UAH
41.725782
1 USD Mapped Token(USDM) u VES
Bs147.2556
1 USD Mapped Token(USDM) u CLP
$978.342
1 USD Mapped Token(USDM) u PKR
Rs285.796896
1 USD Mapped Token(USDM) u KZT
542.838606
1 USD Mapped Token(USDM) u THB
฿32.57778
1 USD Mapped Token(USDM) u TWD
NT$30.893418
1 USD Mapped Token(USDM) u AED
د.إ3.701562
1 USD Mapped Token(USDM) u CHF
Fr0.80688
1 USD Mapped Token(USDM) u HKD
HK$7.856994
1 USD Mapped Token(USDM) u AMD
֏385.547436
1 USD Mapped Token(USDM) u MAD
.د.م9.057228
1 USD Mapped Token(USDM) u MXN
$18.81039
1 USD Mapped Token(USDM) u SAR
ريال3.78225
1 USD Mapped Token(USDM) u PLN
3.661218
1 USD Mapped Token(USDM) u RON
лв4.367238
1 USD Mapped Token(USDM) u SEK
kr9.470754
1 USD Mapped Token(USDM) u BGN
лв1.684362
1 USD Mapped Token(USDM) u HUF
Ft340.281468
1 USD Mapped Token(USDM) u CZK
21.02931
1 USD Mapped Token(USDM) u KWD
د.ك0.307623
1 USD Mapped Token(USDM) u ILS
3.37881
1 USD Mapped Token(USDM) u AOA
Kz919.409502
1 USD Mapped Token(USDM) u BHD
.د.ب0.3792336
1 USD Mapped Token(USDM) u BMD
$1.0086
1 USD Mapped Token(USDM) u DKK
kr6.424782
1 USD Mapped Token(USDM) u HNL
L26.384976
1 USD Mapped Token(USDM) u MUR
46.19388
1 USD Mapped Token(USDM) u NAD
$17.711016
1 USD Mapped Token(USDM) u NOK
kr10.075914
1 USD Mapped Token(USDM) u NZD
$1.704534
1 USD Mapped Token(USDM) u PAB
B/.1.0086
1 USD Mapped Token(USDM) u PGK
K4.266378
1 USD Mapped Token(USDM) u QAR
ر.ق3.671304
1 USD Mapped Token(USDM) u RSD
дин.100.920516

USD Mapped Token Resurs

Za dublje razumijevanje USD Mapped Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena USD Mapped Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o USD Mapped Token

Koliko USD Mapped Token (USDM) vrijedi danas?
Cijena USDM uživo u USD je 1.0086 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USDM u USD?
Trenutačna cijena USDM u USD je $ 1.0086. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija USD Mapped Token?
Tržišna kapitalizacija za USDM je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USDM?
Količina u optjecaju za USDM je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USDM?
USDM je postigao ATH cijenu od 1.0473995736000812 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USDM?
USDM je vidio ATL cijenu od 0.5961661527854328 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USDM?
24-satni obujam trgovanja za USDM je $ 99.61K USD.
Hoće li USDM još narasti ove godine?
USDM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USDM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:00:25 (UTC+8)

USD Mapped Token (USDM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

USDM u USD kalkulator

Iznos

USDM
USDM
USD
USD

1 USDM = 1.0086 USD

Trgujte USDM

USDMUSDT
$1.0086
$1.0086$1.0086
+0.37%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine