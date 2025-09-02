USD Mapped Token (USDM) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.9998
$ 0.9998$ 0.9998
24-satna najniža cijena
$ 1.018
$ 1.018$ 1.018
24-satna najviša cijena
$ 0.9998
$ 0.9998$ 0.9998
$ 1.018
$ 1.018$ 1.018
$ 1.0473995736000812
$ 1.0473995736000812$ 1.0473995736000812
$ 0.5961661527854328
$ 0.5961661527854328$ 0.5961661527854328
+0.45%
+0.41%
+0.04%
+0.04%
USD Mapped Token (USDM) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.0086. Tijekom protekla 24 sata, USDMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.9998 i najviše cijene $ 1.018, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDM je $ 1.0473995736000812, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.5961661527854328.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDM se promijenio za +0.45% u posljednjih sat vremena, +0.41% u posljednjih 24 sata i +0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu USD Mapped Token (USDM)
No.4211
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 99.61K
$ 99.61K$ 99.61K
$ 153.42M
$ 153.42M$ 153.42M
0.00
0.00 0.00
--
----
152,107,153
152,107,153 152,107,153
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija USD Mapped Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 99.61K. Količina u optjecaju USDM je 0.00, s ukupnom količinom od 152107153. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 153.42M.
USD Mapped Token (USDM) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena USD Mapped Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.004118
+0.41%
30 dana
$ +0.0135
+1.35%
60 dana
$ +0.0108
+1.08%
90 dana
$ +0.0024
+0.23%
USD Mapped Token promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u USDM od $ +0.004118 (+0.41%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
USD Mapped Token 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0135 (+1.35%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
USD Mapped Token 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u USDM od $ +0.0108 (+1.08%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
USD Mapped Token 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0024 (+0.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena USD Mapped Token (USDM)?
In the ever-evolving landscape of finance, USDM stands out as a beacon of stability in the dynamic world of digital currency. Anchored firmly to the US Dollar, USDM provides a reliable and decentralized solution for value exchange.
USD Mapped Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje USD Mapped Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti USDM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o USD Mapped Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje USD Mapped Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
USD Mapped Token Predviđanje cijene (USD)
Koliko će USD Mapped Token (USDM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših USD Mapped Token (USDM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za USD Mapped Token.
Razumijevanje tokenomike USD Mapped Token (USDM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDM opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti USD Mapped Token (USDM)
Tražiš kako kupiti USD Mapped Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti USD Mapped Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.