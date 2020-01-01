dego.finance (DEGO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u dego.finance (DEGO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

dego.finance (DEGO) Informacije DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios. Službena web stranica: https://dego.finance/ Bijela knjiga: https://docs.dego.finance/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/BU4eP1vCR99amXKsMXhctX8YpqUa7wbULQ26XaQbazkS Kupi DEGO odmah!

dego.finance (DEGO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za dego.finance (DEGO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 26.25M $ 26.25M $ 26.25M Ukupna količina: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Količina u optjecaju: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 26.26M $ 26.26M $ 26.26M Povijesni maksimum: $ 34.5109 $ 34.5109 $ 34.5109 Povijesni minimum: $ 0.426268683664 $ 0.426268683664 $ 0.426268683664 Trenutna cijena: $ 1.2504 $ 1.2504 $ 1.2504 Saznajte više o cijeni dego.finance (DEGO)

dego.finance (DEGO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike dego.finance (DEGO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DEGO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DEGO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DEGO tokena, istražite DEGO cijenu tokena uživo!

