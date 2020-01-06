Origin (OGN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Origin (OGN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Origin Token (OGN) is Origin Protocol's native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin's products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin's products, cultivating a user-first platform. Službena web stranica: https://www.originprotocol.com Bijela knjiga: https://www.originprotocol.com/litepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26

Origin (OGN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Origin (OGN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 40.35M $ 40.35M $ 40.35M Ukupna količina: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B Količina u optjecaju: $ 661.80M $ 661.80M $ 661.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 85.95M $ 85.95M $ 85.95M Povijesni maksimum: $ 5.2226 $ 5.2226 $ 5.2226 Povijesni minimum: $ 0.04283790500370745 $ 0.04283790500370745 $ 0.04283790500370745 Trenutna cijena: $ 0.06097 $ 0.06097 $ 0.06097 Saznajte više o cijeni Origin (OGN)

Origin (OGN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Origin (OGN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OGN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OGN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OGN tokena, istražite OGN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti OGN Jeste li zainteresirani za dodavanje Origin (OGN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje OGN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati OGN na MEXC-u odmah!

Origin (OGN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OGN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OGN povijest cijena odmah!

OGN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OGN? Naša OGN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OGN predviđanje cijene tokena odmah!

