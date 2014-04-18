Monero (XMR) Tokenomika
Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.
Monero (XMR) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Monero (XMR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Detaljna struktura tokena Monero(XMR)
Detaljnije istražite kako se XMR tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava.
Monero (XMR) is a privacy-focused cryptocurrency designed to provide secure, untraceable, and decentralized value transfer. Its token economics are shaped by its unique issuance, allocation, usage, and incentive mechanisms, as well as its approach to locking and unlocking. Below is a comprehensive breakdown:
Issuance Mechanism
|Mechanism
|Details
|Consensus
|Proof-of-Work (PoW) using the RandomX algorithm (ASIC-resistant, CPU-friendly)
|Block Rewards
|Miners receive block rewards and transaction fees for producing blocks
|Emission Schedule
|- Initial emission: Decreasing block rewards over time
- Tail emission: After June 2022, a perpetual block reward of 0.6 XMR per block (every ~2 minutes) ensures ongoing miner incentives and network security. This results in a low, predictable inflation rate (annual expansion <0.87%).
|Supply Cap
|No hard cap; perpetual tail emission ensures continuous supply but at a diminishing rate
Allocation Mechanism
|Mechanism
|Details
|Initial Allocation
|No pre-mine, no ICO, no founder or team allocation. All XMR is distributed via mining.
|Ongoing Allocation
|All new XMR is distributed to miners as block rewards and transaction fees.
|Community Funding
|Monero is 100% community-sponsored. Donations are accepted for development and operations. No central treasury or foundation controls token allocation.
Usage and Incentive Mechanism
|Mechanism
|Details
|Medium of Exchange
|XMR is used for peer-to-peer payments, goods, and services, with privacy by default.
|Transaction Fees
|XMR is used to pay network transaction fees (gas), which are dynamic based on network congestion and transaction size.
|Miner Incentives
|Miners are incentivized through block rewards and transaction fees.
|No Staking
|Monero does not support staking or liquidity provision mechanisms.
|No Governance
|XMR holders do not have voting rights, profit-sharing, or claims on project capital.
Locking Mechanism
|Mechanism
|Details
|Transaction Lock
|Monero supports optional transaction-level locking. Senders can specify a lock time, preventing recipients from spending received XMR until the lock expires.
|Network-wide Lock
|No protocol-level staking, vesting, or network-enforced token locks.
Unlocking Time
|Mechanism
|Details
|Transaction Unlock
|If a transaction is locked, the recipient must wait until the specified block height or time before spending the XMR. The unlock time is visible in the wallet and can be checked using wallet commands.
|No Vesting
|There are no scheduled unlocks, vesting periods, or token release schedules for XMR.
Summary Table
|Aspect
|Mechanism/Details
|Issuance
|PoW mining, perpetual tail emission (0.6 XMR/block), no hard cap
|Allocation
|100% mined, no pre-mine/ICO, community donations for development
|Usage/Incentives
|Payments, transaction fees, miner rewards, no staking/governance
|Locking
|Optional transaction-level lock, no protocol-level staking/vesting
|Unlocking
|Transaction-based unlock time, no vesting or scheduled unlocks
Additional Notes
- Privacy Features: Monero uses ring signatures, stealth addresses, and confidential transactions to ensure privacy and fungibility.
- Decentralization: The project frequently updates its PoW algorithm to resist ASIC centralization.
- Transparency: Due to privacy features, on-chain data about address balances and token concentration is intentionally unavailable.
Monero’s token economics are designed to maximize privacy, decentralization, and ongoing network security, with a simple and transparent incentive structure focused on mining and usage as a digital currency. There are no complex vesting, staking, or governance mechanisms, and all XMR in circulation is the result of mining and community-driven development.
Monero (XMR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Monero (XMR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj XMR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja XMR tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku XMR tokena, istražite XMR cijenu tokena uživo!
