Monero (XMR) Tokenomika

Monero (XMR) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Monero (XMR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Monero (XMR) Informacije

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

Službena web stranica:
https://www.getmonero.org/
Bijela knjiga:
https://github.com/monero-project/research-lab/blob/master/whitepaper/whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
http://moneroblocks.info/

Monero (XMR) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Monero (XMR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 4.98B
$ 4.98B$ 4.98B
Ukupna količina:
$ 18.45M
$ 18.45M$ 18.45M
Količina u optjecaju:
$ 18.45M
$ 18.45M$ 18.45M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 4.98B
$ 4.98B$ 4.98B
Povijesni maksimum:
$ 518.22
$ 518.22$ 518.22
Povijesni minimum:
$ 0.21296699345111847
$ 0.21296699345111847$ 0.21296699345111847
Trenutna cijena:
$ 269.92
$ 269.92$ 269.92

Detaljna struktura tokena Monero(XMR)

Detaljnije istražite kako se XMR tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava.

Monero (XMR) is a privacy-focused cryptocurrency designed to provide secure, untraceable, and decentralized value transfer. Its token economics are shaped by its unique issuance, allocation, usage, and incentive mechanisms, as well as its approach to locking and unlocking. Below is a comprehensive breakdown:

Issuance Mechanism

MechanismDetails
ConsensusProof-of-Work (PoW) using the RandomX algorithm (ASIC-resistant, CPU-friendly)
Block RewardsMiners receive block rewards and transaction fees for producing blocks
Emission Schedule- Initial emission: Decreasing block rewards over time
- Tail emission: After June 2022, a perpetual block reward of 0.6 XMR per block (every ~2 minutes) ensures ongoing miner incentives and network security. This results in a low, predictable inflation rate (annual expansion <0.87%).
Supply CapNo hard cap; perpetual tail emission ensures continuous supply but at a diminishing rate

Allocation Mechanism

MechanismDetails
Initial AllocationNo pre-mine, no ICO, no founder or team allocation. All XMR is distributed via mining.
Ongoing AllocationAll new XMR is distributed to miners as block rewards and transaction fees.
Community FundingMonero is 100% community-sponsored. Donations are accepted for development and operations. No central treasury or foundation controls token allocation.

Usage and Incentive Mechanism

MechanismDetails
Medium of ExchangeXMR is used for peer-to-peer payments, goods, and services, with privacy by default.
Transaction FeesXMR is used to pay network transaction fees (gas), which are dynamic based on network congestion and transaction size.
Miner IncentivesMiners are incentivized through block rewards and transaction fees.
No StakingMonero does not support staking or liquidity provision mechanisms.
No GovernanceXMR holders do not have voting rights, profit-sharing, or claims on project capital.

Locking Mechanism

MechanismDetails
Transaction LockMonero supports optional transaction-level locking. Senders can specify a lock time, preventing recipients from spending received XMR until the lock expires.
Network-wide LockNo protocol-level staking, vesting, or network-enforced token locks.

Unlocking Time

MechanismDetails
Transaction UnlockIf a transaction is locked, the recipient must wait until the specified block height or time before spending the XMR. The unlock time is visible in the wallet and can be checked using wallet commands.
No VestingThere are no scheduled unlocks, vesting periods, or token release schedules for XMR.

Summary Table

AspectMechanism/Details
IssuancePoW mining, perpetual tail emission (0.6 XMR/block), no hard cap
Allocation100% mined, no pre-mine/ICO, community donations for development
Usage/IncentivesPayments, transaction fees, miner rewards, no staking/governance
LockingOptional transaction-level lock, no protocol-level staking/vesting
UnlockingTransaction-based unlock time, no vesting or scheduled unlocks

Additional Notes

  • Privacy Features: Monero uses ring signatures, stealth addresses, and confidential transactions to ensure privacy and fungibility.
  • Decentralization: The project frequently updates its PoW algorithm to resist ASIC centralization.
  • Transparency: Due to privacy features, on-chain data about address balances and token concentration is intentionally unavailable.

Monero’s token economics are designed to maximize privacy, decentralization, and ongoing network security, with a simple and transparent incentive structure focused on mining and usage as a digital currency. There are no complex vesting, staking, or governance mechanisms, and all XMR in circulation is the result of mining and community-driven development.

Monero (XMR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Monero (XMR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj XMR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja XMR tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku XMR tokena, istražite XMR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti XMR

Jeste li zainteresirani za dodavanje Monero (XMR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje XMR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Monero (XMR) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena XMR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

XMR Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide XMR? Naša XMR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.