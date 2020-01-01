Kako provoditi trgovanje u pretprodaji?

1
Kreiraj nalog
Odaberi željeni token, klikni na [Kreiraj narudžbu] i odaberi karticu [Kupi]. Zatim unesi količinu i cijenu da naručiš kupnju.
2
Uparivanje naloga
Pričekaj da prodavatelj uskladi tvoju narudžbu. Nakon što prodavatelj prihvati tvoju narudžbu, jednostavno pričekaj da primiš svoje tokene u vrijeme namirenja.
3
Namirenje naloga
Tokene ćeš primiti od prodavatelja u vrijeme namirenja. U protivnom, platforma će ti vratiti iznos narudžbe i dati odgovarajuću naknadu.
1
Odaberi nalog
Potraži postojeći nalog za Prodaju na MEXC pretprodaji koji odgovara tvojoj željenoj cijeni i količini tokena.
2
Uparivanje naloga
Pažljivo pregledaj količinu i cijenu, zatim klikni na [Kupi] i potvrdi kupnju.
3
Namirenje naloga
Ako prodavatelj završi namirenje u navedenom roku, primit ćeš kupljene tokene. U protivnom, platforma će ti vratiti iznos narudžbe i dati odgovarajuću naknadu.
1
Kreiraj nalog
Odaberi željeni token, klikni na [Kreiraj nalog] i odaberi karticu [Prodaja]. Zatim unesi količinu i cijenu da postaviš nalog za prodaju. Podnesi nalog i plati odgovarajući iznos (uključujući kolateral).
2
Uparivanje naloga
Pričekaj da kupac uskladi tvoj nalog. Nakon što kupac prihvati tvoju nalog, spremi se da isporučiš tokene u roku za namirenje.
3
Namirenje naloga
Provjeri ima li tvoj spot račun dovoljno tokena za isporuku prije vremena namirenja. U protivnom, tvoj kolateral će biti oduzet.
1
Odaberi nalog
Potraži postojeći nalog za Kupnju na MEXC pretprodaji koji odgovara tvojoj željenoj cijeni i količini tokena.
2
Uparivanje naloga
Pažljivo pregledaj količinu i cijenu, zatim klikni na [Prodaj] i potvrdi svoju prodaju da platiš odgovarajući iznos (uključujući kolateral).
3
Namirenje naloga
Provjeri ima li tvoj spot račun dovoljno tokena za isporuku prije vremena namirenja. U protivnom, tvoj kolateral će biti oduzet.

Česta pitanja

Što je trgovanje u pretprodaji?

Trgovanje u pretprodaji na MEXC platformi je posebna OTC (over-the-counter) usluga. Omogućuje ulagačima trgovanje novim tokenima kriptovaluta prije nego što budu službeno popisani na burzi. Kupci i prodavatelji mogu uskladiti svoje trgovine odabirom željenih cijena i količine. To ranim ulagačima daje prednost.