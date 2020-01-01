Bodovi prije uvrštenja odnose se na posebnu vrstu trgovanja u pretprodaji gdje projektni tim još nije finalizirao tokenomiju, kao što su maksimalna količina i druge pojedinosti. Ovim se tokenima u početku trguje kao bodovima na temelju unaprijed određene maksimalne količine. Nakon što projektni tim službeno otkrije tokenomiju, platforma će proporcionalno prilagoditi količinu i cijenu vaših ispunjenih narudžbi u skladu sa stvarnom maksimalnom količinom, osiguravajući da ukupni iznos narudžbe ostane nepromijenjen. Zatim možete pregledati svoje prilagođene narudžbe u službenom projektu trgovanja u pretprodaji i pripremiti se za namirenje.