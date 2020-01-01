Gitcoin (GTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Gitcoin (GTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Gitcoin (GTC) Informacije Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO. Službena web stranica: https://gitcoin.co/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xde30da39c46104798bb5aa3fe8b9e0e1f348163f

Gitcoin (GTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gitcoin (GTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 30.16M $ 30.16M $ 30.16M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 96.38M $ 96.38M $ 96.38M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 31.29M $ 31.29M $ 31.29M Povijesni maksimum: $ 28.957 $ 28.957 $ 28.957 Povijesni minimum: $ 0.19580728738080047 $ 0.19580728738080047 $ 0.19580728738080047 Trenutna cijena: $ 0.3129 $ 0.3129 $ 0.3129 Saznajte više o cijeni Gitcoin (GTC)

Gitcoin (GTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gitcoin (GTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GTC tokena, istražite GTC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GTC Jeste li zainteresirani za dodavanje Gitcoin (GTC) u svoj portfelj?

Gitcoin (GTC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GTC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GTC povijest cijena odmah!

GTC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GTC? Naša GTC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GTC predviđanje cijene tokena odmah!

