Gitcoin (GTC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Gitcoin (GTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Gitcoin (GTC) Informacije

Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO.

Službena web stranica:
https://gitcoin.co/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xde30da39c46104798bb5aa3fe8b9e0e1f348163f

Gitcoin (GTC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gitcoin (GTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 30.16M
Ukupna količina:
$ 100.00M
Količina u optjecaju:
$ 96.38M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 31.29M
Povijesni maksimum:
$ 28.957
Povijesni minimum:
$ 0.19580728738080047
Trenutna cijena:
$ 0.3129
Gitcoin (GTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Gitcoin (GTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GTC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GTC tokena, istražite GTC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GTC

Jeste li zainteresirani za dodavanje Gitcoin (GTC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GTC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Gitcoin (GTC) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena GTC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

GTC Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide GTC? Naša GTC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.